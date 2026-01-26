Бывший подельник Зеленского: «Я вижу блэкаут в Киеве. Где блэкаут в Москве?!»

Угрозы Владимира Зеленского оставить российскую столицу без электричества «слиты в унитаз».

Об этом в эфире видеоблога «Сейчас» заявил экс-спикер Верховной рады и бывший соратник Зеленского Дмитрий Разумков, избранный в парламент от партии «Слуга народа», но позже побивший горшки со своими подельниками.

«Зеленского слушать – себе не доверять. Давайте вспомним слова Владимира Александровича, когда он рассказывал, что если в Киеве будет блэкаут, то блэкаут будет в Москве. Специально смотрю: блэкаут в Киеве есть, в Москве я что-то не увидел. То есть мощные обещания стремительно скатились в уборную и слились в унитаз», – язвил Разумков.

Он характеризует ситуацию в энергетике для Украины как «очень страшную», поскольку речь идет не только об отсутствии света, к чему многие уже приспособились, но и воды, тепла, проблемах с канализацией.

«Это не только проблема Киева и Киевской области. Но сегодня быстро исправить эту ситуацию невозможно, даже если повесить на майдане всех отвечающих за защиту объектов критической инфраструктуры», – печалится Разумков.

