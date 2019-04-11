Бывший подручный Яроша не дает прохода российской журналистке

11.04.2019, Страсбург, Владимир Гладков

В Страсбурге депутат украинского парламента и бывший спикер «Правого сектора» Борислав Береза начал приставать к российской журналистке Ольге Скабеевой, мешая ей выступать в эфире.

Этим он похвастался, выложив соответствующую видеозапись на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что я могу сказать, очень интересная история – после того, как выступил у пани Скабеевой в прямом эфире, у неё сломалось всё, что только можно. Видите, она сейчас вещает исключительно по телефону. Очень интересно, сломалось всё, что только могло. Более того, мне это очень смешно, я хочу это показать – она общается с российскими телезрителями именно через телефон», – ликует он, пытаясь влезть в кадр и перекричать журналистку.

Также Берёза рассудил, что якобы это покровительствующие Украине «высшие силы» ломают оборудование российских журналистов на международных площадках.

«А главное при этом – то, что пани Скабеева не может для себя понять – как так, каждый раз она сюда приезжает, хочет тут работать, а у неё всё ломается. Как это происходит? Наверное, всё-таки, там, на небе кто-то сидит, смотрит на неё и говорит: «Ну зачем ты приехала сюда говорить такое про хороших людей с Украины». И именно поэтому её карают», – продолжил дразниться националист, после чего всё-таки влез в чужой кадр и пристал к журналистке с вопросом, как всё оборудование могло сломаться.

Однако член украинской делегации зашёл ещё дальше в своих рассуждениях, сравнив Ольгу Скабееву с «вечно тонущим» авианосцем «Адмирал Кузнецов», и возложив на журналистку вину в том, что Россия до сих пор не вернулась в состав ПАСЕ.

«В России вообще ничего не работает. У них единственное, что работает – это Кузя, «Адмирал Кузнецов». Он всегда очень неплохо тонет. Наверное, как и телевидение, при помощи пани Скабеевой. Пани Скабеева, Украина говорит вас «спасибо», потому что, когда вы приезжаете сюда, всегда Россия остаётся вне ПАСЕ», – продолжил ловить хайп Берёза.