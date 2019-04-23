Бывший политолог-порохобот: Украине срочно требуется поголовная психотерапия

23.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Команда уходящего президента Петра Порошенко оставила в украинском обществе «вирус» раскола, который будет сохраняться и в будущем, поэтому новому руководству страны необходимо прекратить тотальную украинизацию и начать учитывать интересы большинства, представленного русскоязычным населением.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, переставший незадолго до выборов обслуживать Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наибольший риск, который возник вследствие этой кампании и пока остается, это вирус агрессии, противостояния и нетерпимости, который был внесен, преимущественно, одной командой. Они на этом строили кампанию, на чрезмерной идеологичности и национал-патриотизме. И это, к большому сожалению, может сохраниться…

У нас, на самом деле, благодаря этой чрезмерной идеологизации уже, фактически, заложена дискуссия, как дальше развиваться стране: или чисто украинская Украина, где нет места тем, кто не принимает только украинский язык и только украинскую культуру, или более модерновое украинское государство, где нужно интегрировать и русскоязычное население, и те культурные пласты и тенденции, которые были и есть. Плюс современная европейская культурная среда, которую тоже нужно включать в Украину.

Дискуссия о том, как должна развиваться Украина и украинское общество, на какой базе ценностей, она только начинается, но риск раскола есть, мы уже видим это воинственное невосприятие «малоросса», «неукраинца», а, на самом деле, это невосприятие большей части Украины. Это касается не Зеленского, а значительной части Украины, фактического большинства украинцев, вот в чем проблема.

Опасность закрепления этого раскола является одним из главных рисков, и нам нужно думать, как это нейтрализовать, эту эмоциональную агрессию, вирус еще остается. Я шутя, но всерьез скажу: нам всем нужна психологическая реабилитация, психотерапия», – резюмировал эксперт.