Выборы
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19.04.2019
 
Выборы, Политика, Украина
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Бывший политолог Порошенко говорит, что дебаты его не спасут

Исходя из предвыборной социологии, поражение президента Украины во втором туре президентских выборов уже неизбежно.

Такое мнение в комментарии киевскому журналу “Новое время” высказал ранее обслуживавший Петра Порошенко киевский политолог Владимир Фесенко.

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“Происходящее сейчас — это не более чем тактическая борьба. Судя по последнему опросу КМИСа [где Зеленского поддерживают 72 % респондентов, а Порошенко — 25 %], на мнение половины избирателей дебаты не окажут принципиального влияния. Выбор сделан. Но дебаты нужны, чтобы было больше реальной соревновательности в ходе кампании. Впрочем, дебаты выгодны кандидату с меньшим рейтингом, а кандидату с высоким рейтингом они не нужны”, – сказал Фесенко.

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