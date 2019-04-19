Бывший политолог Порошенко говорит, что дебаты его не спасут

19.04.2019

Исходя из предвыборной социологии, поражение президента Украины во втором туре президентских выборов уже неизбежно.

Такое мнение в комментарии киевскому журналу “Новое время” высказал ранее обслуживавший Петра Порошенко киевский политолог Владимир Фесенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Происходящее сейчас — это не более чем тактическая борьба. Судя по последнему опросу КМИСа [где Зеленского поддерживают 72 % респондентов, а Порошенко — 25 %], на мнение половины избирателей дебаты не окажут принципиального влияния. Выбор сделан. Но дебаты нужны, чтобы было больше реальной соревновательности в ходе кампании. Впрочем, дебаты выгодны кандидату с меньшим рейтингом, а кандидату с высоким рейтингом они не нужны”, – сказал Фесенко.