Бывший политтехнолог Порошенко рассказал, как тот потерял нравственность

04.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

В 2002 году нынешний президент Украины Петр Порошенко был категорическим противником использования религии в своей политической деятельности.

Об этом в интервью киевскому журналу “Новое время” рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

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“У меня когда‑то был разговор с Петром Алексеевичем в 2002 году, когда я занимался кампанией в его округе в Виннице, и я обнаружил, что он верующий. Я ему как политтехнолог сказал: так, может, мы это покажем в кампании? Оказалось, что он был верующим Московского патриархата, что у него есть свой духовник и что приход, в который он ходит, — это Ионинский монастырь в Киеве, хорошее место в Ботаническом саду”, – сообщил собеседник издания.

По его словам, оказалось, что Порошенко не просто верующий, а “воцерковленный верующий, человек, живущий по расписанию церкви”.

“И он мне тогда серьезно сказал: мою веру в политику нельзя нести, это для меня глубоко интимное дело. И вообще, в эту тему не заходи, это безнравственно. И вдруг я вижу другого Петра Алексеевича, который несет веру на билбордах, а мы в светском государстве живем. То есть желание быть при власти взяло верх над представлением о безнравственности”, – отметил Гайдай.