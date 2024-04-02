Бывший политзаключенный США назвал 3 преступления, за которые в России должны казнить

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Виктор Бут, который провел 14 лет в тюрьме США по фальшивому обвинению и освобожден по обмену, считает, что мораторий на смертную казнь должен быть отменен в России по трем видам обвинений.

Об этом он заявил сегодня в Севастопольском госуниверситете, где встречался со студентами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть только мораторий на смертную казнь, а не ее отмена. Я считаю что в случае таких терактов, как в «Крокусе», в случае военных преступлений, а также за измену Родине должна быть смертная казнь», – считает Бут.

Он считает, что обмены заключенных нужно продолжать, даже если речь идет об экстремистах, сидящих в российских тюрьмах, таких как покойный Навальный, если это одобрит политическое руководство России.

«Естественно, мы своих не бросаем, и возвращать надо всех наших, которые там находятся в тяжелом положении. У нас сейчас только в США порядка 80 человек находятся в заключении, из них примерно 60 по выдуманным и абсолютно сфальсифицированным обвинениям», – сказал Бут.