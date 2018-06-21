21.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Бывший политзаключённый: о временах «преступной власти Януковича» сейчас можно говорить с доброй иронией

Когда ругали «преступную власть Януковича», никто не мог и подумать, что новая власть сможет спокойно сажать в тюрьму всех инакомыслящих.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил бывший украинский политзаключённый Дмитрий Василец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я начинал заниматься журналистикой – во времена «злочинной влады Януковича» (в кавычках с улыбкой можно теперь об этом говорить) – я никогда не думал, что можно вот так просто взять любого человека и посадить в тюрьму. Без альтернативы, без возможности залога, невозможно каким-то образом доказать свою правоту. Когда используются против людей «политические статьи» – 109, 110, 111, 258 (3), гражданин Украины, по сути, беззащитен. Прокуратуре хватает лишь подозрения, чтобы держать человека годами в тюрьме.

Как показывает практика, знаю на своём примере, когда человека, который критикует власть, когда человек выражает свою точку зрения, когда это общественный деятель, журналист, его кидают в тюрьму и через каждые два-три месяца приходят и говорят: «Ну что, готов пойти на сделку со следствием? Готов выйти на свободу? Если готов, то скажи, что ты агент Кремля, сепаратист, враг народа». И таких людей, к которым так же раз в два-три месяца приходит, достаточно много по всей Украине. Очередной такой – мой коллега, журналист Василий Муравицкий», – рассказал Дмитрий Василец.