Бывший польский президент подсказал Порошенко, как заполучить мясо для ВСУ

Елена Острякова.  
19.06.2024 13:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Политика, Польша, Украина


Польша не будет высылать украинцев призывного возраста. Украине придется самой их «уговаривать», но лазейка существует.

Об этом экс-президент Польши Бронислав Коморовский заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша не будет высылать украинцев призывного возраста. Украине придется самой их «уговаривать», но лазейка...

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«Есть одна возможность. Мы обязаны выдавать Украине тех, кто находится в розыске на Украине. Кто является преступником. Если кто-то будет преступником с точки зрения украинского и европейского права, то это считается. Если идет речь о Европейском аресте, об объявлении в розыск, то боюсь будет такой, что люди уедут из Польши в США и в Африку, например», – сказал Коморовский.

Он предостерег «Порошенко», когда тот похвастался, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный вступил в его партию.

«Самое худшее, что может произойти на Украине, это внутренний конфликт. Это приведет к мгновенному спаду симпатий во многих странах Европы. В том числе и в Польше. Политическая конкуренция это нормально даже во время войны, но эта конкуренция должна быть в мягкой относительной форме», – сказал Коморовский.

При этом он расстроен отставкой Залужного и жалеет, что Порошенко не стал президентом Украины.

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