Бывший премьер-министр Украины назвал блокаду Крыма преступлением

19.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Захватившие власть в результате государственного переворота националисты в Киеве и главари запрещенного в РФ меджлиса сами вызвали ненависть у крымчан к Украине. Подрыв опор линий электропередач, ведущих в Крым, и перекрытие поставок воды по Северо-Крымскому каналу – это преступления, которым предстоит дать оценку.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все – и правительство, и власть, и крымские татары, их лидеры сделали все для того, чтобы вызвать ненависть у крымчан к Украине. Это преступление.

Кто подрывал высоковольтные опоры и зачем? Что, они Аксенова оставили без света? Нет, они заставили жить во тьме крымчан, граждан Украины.

Они перекрыли Северо-Крымский канал для чего, кого они лишили воды – граждан Украины. Это дурость, которой нужно было дать оценку в свое время и немедленно», – заявил Фокин.