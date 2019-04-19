Выборы
//exit;
19.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Крым, Россия, Украина
Просмотров:

Бывший премьер-министр Украины назвал блокаду Крыма преступлением

Захватившие власть в результате государственного переворота националисты в Киеве и главари запрещенного в РФ меджлиса сами вызвали ненависть у крымчан к Украине. Подрыв опор линий электропередач, ведущих в Крым, и перекрытие поставок воды по Северо-Крымскому каналу – это преступления, которым предстоит дать оценку.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Все – и правительство, и власть, и крымские татары, их лидеры сделали все для того, чтобы вызвать ненависть у крымчан к Украине. Это преступление.

Кто подрывал высоковольтные опоры и зачем? Что, они Аксенова оставили без света? Нет, они заставили жить во тьме крымчан, граждан Украины.

Они перекрыли Северо-Крымский канал для чего, кого они лишили воды – граждан Украины. Это дурость, которой нужно было дать оценку в свое время и немедленно», – заявил Фокин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть