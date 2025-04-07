Бывший премьер РФ печалится: Трамп может навредить России, но не критично

Елена Острякова.  
07.04.2025 16:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


Единственный рычаг воздействия на Россию, который может применить президент США Дональд Трамп, – это влияние на ее доходы через экспорт нефти.

Об этом беглый экс-премьер РФ и иноагент Михаил Касьянов заявил в интервью киевскому пропагандисту, признанному в РФ экстремистом, Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственный рычаг воздействия на Россию, который может применить президент США Дональд Трамп, – это...

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«Но с этим есть сложности. Невозможно добиться снижения цен ниже 60 долларов, потому что тогда производство нефти в Америке будет неприбыльным. Тогда все инвесторы, которые владеют акциями предприятий, взбунтуются, и весь Уолл-стрит будет против Трампа.

Если американская нефть стоит 60, то российская стоит 50. Но если увеличивается логистическая цена доставки из-за борьбы с теневым флотом и других мер, доход Путина может быть ниже, чем 50. Может и 45 быть. Это уже серьезный разрыв между 70, ожидаемыми в бюджете, и 45. Это будет серьезное недополучение средств. Это пока не катастрофа, но серьезный дефицит бюджета», – рассуждал Касьянов.

Он оценил объем недополучения средств в российский бюджет из-за низких цен на нефть в 30 млрд долларов. При этом иноагент считает, что без увеличения поставок вооружений на Украину, критическая ситуация невозможна.

Также Касьянов считает, что о введении вторичных санкций на российскую нефть Трамп заявил «сгоряча», поскольку заместить ее нечем, и изъятие углеводородов из РФ взорвет мировой рынок.

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