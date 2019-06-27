Бывший президент Киргизии пригрозил отстреливаться при попытке ареста

27.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев намерен оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в случае попытки его ареста, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил сегодня в Бишкеке, комментируя принятое парламентом страны решение о лишении его неприкосновенности.

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«Имеется от сотрудников правоохранительных структур информация о готовящемся моем аресте. Я ко всему готов и я буду сопротивляться», — сказал он. По его словам, у него имеется наградное оружие.

По мнению Атамбаева, среди работников силовых структур достаточно много его сторонников, которые его поддерживают. Однако есть и те, кто готов выполнить «преступный приказ». Ранее он объявил, что считает выдвинутые в его адрес претензии «чушью и абсурдом».

Напомним, сегодня утром парламент Кыргызстана проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, что позволяет теперь привлечь его к уголовной ответственности.

Атамбаев подозревается в причастности к пяти связанным с нарушением закона эпизодам. В частности, бывший руководитель страны подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева, а также содействии противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконному получению участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

“Трансферт власти в Киргизии не удался. По причине, что Атамбаев являлся гарантом киргизского ландромата, заточенного на Китай. Ну и наркотрафик. Чистка территории СНГ идет по нарастающей”, – констатирует политический телеграм-канал Незыгарь.

Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Экс-президент был инициатором выдвижения два года назад на пост главы государства кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова и оказывал активное содействие проведению его предвыборной кампании. Однако уже весной 2018 года Атамбаев признался в наличии серьезных разногласий с Жээнбековым.