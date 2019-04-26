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26.04.2019, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Приднестровье, Россия
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Бывший президент Приднестровья не смог вернуть себе неприкосновенность

Конституционный суд Приднестровья отказался рассматривать жалобу экс-президента республики Евгения Шевчука, который оспаривал решения Верховного совета и Верховного суда ПМР о снятии с него неприкосновенности.

Об этом сообщает «ДнестрТВ».

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Это позволило решение позволило Верховному суду ПМР в декабре прошлого года судить Шевчука заочно и приговорить к 16 годам лишения свободы и штрафу в 100 млн долларов за коррупцию и превышение полномочий.

В своей жалобе Шевчук указывал, что закон, лишивший его неприкосновенности, не снял ее с первого президента Приднестровья Игоря Смирнова. Суд посчитал, что истец привел недостаточно фактов.

В 2016 году Шевчук проиграл президентские выборы Вадиму Красносельскому. Летом 2017 года он тайно бежал из Приднестровья после того, как следственный комитет республики завел на него 5 уголовных дел.

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