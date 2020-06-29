29.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Галичина, Политика, Украина
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Бывший раб-галичанин стал надсмотрщиком всей Украины – дипломат


С 2014 года Западная Украина навязывает свою идеологию всей Украине, с чем не согласились Крым и Донбасс.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были попытки в 2004 – 2005-м, но в 2014 году Галичина идеологически захватила весь Киев. Логично после этого в Крыму сразу вспомнили 1954 год, на Донбассе сразу вспомнили 1918 год о том, что каким чёртом попали в моногосударство с идеологией галичан. А что такое идеология галичан? Это рабская идеология, они всю жизнь были под кем-то, они всю жизнь кого-то убивали, у них всё было такое, в схронах.

Самый страшный надсмотрщик – это бывший раб, и вот бывший раб становится сегодня надсмотрщиком над всей Украиной. Они всем начинают рассказывать, на каком языке говорить, в какую церковь ходить, какую идеологию исповедовать, на каких богов молиться», – заявил Мирошник.

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