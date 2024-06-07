Бывший разведчик США: Байден мечтает, чтобы Путин напал на Польшу

Константин Серпилин.  
07.06.2024 21:55
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Россия, Спецоперация, США, Украина


После официального снятия запрета на использование ВСУ иностранного оружия на территории РФ в признанных Западом границам, Россия имеет полное право наносить удары по натовским базам сборки и обслуживания техники и вооружений, которые будет использовать Украина.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил экс-разведчик США, подполковник в отставке Тони Шаффер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После официального снятия запрета на использование ВСУ иностранного оружия на территории РФ в признанных...

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«Там работают сотни офицеров НАТО, в том числе сотни американцев. Являются ли эти пункты законной мишенью для Путина, если собранное и обслуживаемое там (в Польше или Румынии – ред.) оборудование в конечном итоге используется для атак внутри России?», – спросил Наполитано.

«Я думаю, что русские так и посчитают. У нас было джентельменское соглашение, к которому присоединились обе стороны, о том, что всё, что происходит на Украине, остаётся на Украине. Всё было связано с этим регионом. Было несколько вторжений в другие пространства, но ничего существенного. Но США и другие страны НАТО открыли эту дверь», – ответил Шаффер.

«Администрация Байдена хочет, чтобы они напали на Польшу. Нет, русские не собираются это делать, русские довольно умны в этом вопросе», – добавил бывший американский разведчик.

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