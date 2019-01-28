Бывший санаторий Коломойского в Крыму объявил супер акцию

28.01.2019, Ялта, Виктор Орлов

Выходные в одном из самых красивых мест Южного берега Крыма за 3800 рублей с человека и питанием на двое суток (дети до 5 лет бесплатно) – такую акцию объявил санаторий «Форос», некогда контролировавшийся украинским олигархом Игорем Коломойским.

Изрядно поизносившийся в украинские времена пансионат советской постройки был национализирован после Русской весны, а в 2016 году продан Федерации профсоюзов Татарстана, которая начала реконструкцию «Фороса».

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Главная достопримечательность санатория – огромный парк с соснами и можжевельником у моря, заложенный в начале XX века.

После воссоединения Крыма с Россией в гостинице был проведен современный ремонт главного корпуса и номеров – восстановление длилось около двух лет и выполнено на высоком уровне.

Однако посетители должны учесть, что ремонтные работы еще продолжаются – набережная в строительных лесах, бассейн и тренажерный зал не восстановлены (рабочие там сверлят и в темноту, поэтому из-за шума лучше не выбирать номера с видом на море), в старинном особняке бывшего владельца усадьбы продолжается реставрация, часть парка перерыта для прокладки коммуникаций.

Неважно обстоят дела и с организацией вечернего досуга в «Форосе» – спортивная и детская площадка закрывается уже в 19:00, в единственном работающем лобби-баре отсутствует алкоголь, а большая часть парка не освещена вечером.

Судя по рекламным буклетам, у новых владельцев из Татарстана грандиозные планы по восстановлению санатория – учитывая протяженность пляжей, огромную парковую территорию и хороший уровень ремонта, отреставрированный «Форос» будет не хуже турецких «пятёрок» вроде отелей сети Rixos.

Однако пока что, до завершения ремонтных работ, обычный ценник «Фороса» выглядит завышенным, хотя акционное предложение вполне удовлетворяет соотношением цена/качество.