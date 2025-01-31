Бывший СБУшник: «Буданов бросает спецуру на смерть, чтобы сделать приятно украинцам»

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов для пиар-операций, лишённых какого-либо военного смысла, с лёгкостью отправляет на убой профессионалов.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2023 году он говорил, что мы стопроцентно будем в Крыму в 23-м году. Ну, нет? Нет нас в Крыму… Он тогда сказал – мы будем в Крыму, все себе нафантазировали, что – ура, все-все-все мы, однако были несколько сотрудников ГУР, которые высадились на берегу Крыма, сделали фотографию с флагом и потом срочно оставили Крым. Во время второй, кажется, операции мы потеряли нескольких наших людей, как минимум один был осуждён, не знаю, вернули его или нет. А остальные были убиты», – сказал Ступак.

«Это же была не полноценная операция по освобождению Крыма, было ограниченное количество людей, пять-десять. Они не могут ничего сделать. Как по мне, это была операция, чтобы сделать приятно украинцам. Я скажу больше, во время освобождения острова Змеиный мы потеряли нескольких наших класснющих профессионалов, лучших из лучших, каких у нас больше нет.

Именно для того, чтобы сделать приятно определённым должностным лицам. Хотели вовремя освободить Змеиный, раньше, чем это было запланировано, и, к сожалению, понесли потери», – рассказал бывший СБУшник.