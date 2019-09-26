Бывший СБУшник рассказал о пустых рейтингах Зеленского

26.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский президент Владимир Зеленский обязан высокими рейтингами исключительно глупости народа, который поверил пустой картинке в телевизоре.

Об этом в эфире сетевого канала «PolitWera» заявил экс-офицер СБУ, конфликтолог Владимир Мулык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Никаких рейтингов [у Зеленского] нет, всё это нарисованное. Телевизор показал, люди уверовали, и всё. У нас никто не хочет разбираться кто хорошо живёт, кто плохо. У нас люди не хотят разбираться, почему электричество дорогое, откуда это электричество приходит. Эти 80% доверия – это правда, но они созданы искусственно. Они не создавались, скажем, советской экономикой много лет подряд, выращивая одних детей, других, из болота поднимая дома, строя дороги, когда все были голодными, когда не было этих койко-мест, когда ничего не было.

У меня дома, на Волыни, я спрашиваю: «А что тут было?». Там же лучиной жгли, света не было никогда. А сегодняшнее поколение уверено, что там стояли дворцы, был бесплатный свет, у всех мобильные телефоны – чистый атом, но пришли большевики, всё развалили, сделали всё плохо и отобрали у всех паспорта. То есть реально у людей в мозгах это. На сегодняшний, чтобы на этих людей, на рейтинги повлиять, снимается вот такое кино, показывается по телевизору, и завтра все верят. И голосуют», – сказал Мылык.

По его мнению, украинский президент и команду подобрал себе под стать – неумёх, попавших в политику благодаря дешёвому хайпу.

«Я уже не утверждаю, дорисовали они там себе или нет, но то, что это всё неправда и ложь, должны были об этом сказать хотя бы пару слуг. А мы видим девочек в тапках, которые рулят делегацией в ПАСЕ. Мы видим девочек, которые прыгали вокруг ёлки, замотанных во флаг.

Мне, чтобы быть возле этой ёлки, пришлось много лет работать в силовых структурах, получать психологические травмы от вербовки. Я учился, закончил академию с золотой медалью. Мы что-то делали для этого, и делали десятилетиями, чтобы получить потом подполковника, не получить потом полковника, которого я сейчас семь лет перехаживаю.

А всего-то надо было студенткой попрыгать возле флага, прогуляв пары, и ты уже министр образования. Что это за социальные лифты? Вот, что мы на самом деле сейчас видим в стране. И почему мы удивляемся, что Зеленский, с которым мы вчера ездили на КВН, сегодня в коридорах власти? Ничему удивляться уже не надо. Это даже не социальные лифты, а социальная гиперлупа», – резюмировал эксперт.