Бывший секс-символ укрополитики превратилась в политбабушку

Вадим Москаленко .  
03.08.2023 23:50
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Даже профессиональный грим уже не помогает лидеру парламентской фракции «Батькивщина», депутату Рады Юлии Тимошенко скрыть возраст.

Это стало очевидным по её эфирам во время тура по Западной Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже профессиональный грим уже не помогает лидеру парламентской фракции «Батькивщина», депутату Рады Юлии Тимошенко...

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«Сейчас на дипломатические должность назначают и планируют назначать неопытных людей, которые не имеют глубинного понимания тех процессов, которые происходят в тех странах [куда их направляют]», – сказала она телеканалу «Espreso».

Однако макияж, строгая одежда, «удачный» ракурс съёмки, освещение и прочие уловки не помогли скрыть, что перед зрителем уже немолодая женщина.

прежняя Тимошенко

Ещё хуже 62-летний политик выглядела в своём блоге, выступая с критикой закона «о легализации каннабиса» – видимо, гримёры и операторы в штабе «Батькивщины» хуже, чем на действующем телеканале.

«Есть страны, которые легализуют каннабис для медицинских целей. Есть страны, которые позволяют в очень маленьких объёмах, 3-5 кустов, выращивать марихуану отдельным людям.

Но только считанные страны дают возможность выращивать наркотическую марихуану на территории своих земель. Есть одна такая страна – это Колумбия. У нас что, будет европейская Колумбия вместо Украины?», – возмутилась политбабушка.

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