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В Госдепе обещают – США помогут восстановить и оградить украинскую энергетику от российских ракетных ударов, а также диферсифицировать ее и сделать соответствующей европейским стандартам.

Такое заявление сделал уже изрядно подзабытый на берегах Днепра американский дипломат Джеффри Пайетт – бывший посол Вашингтона в Киеве во времена Петра Порошенко, а ныне помощник госсекретаря США Энтони Блинкена по энергетическим ресурсам.

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По словам чиновника, для западных «партнеров Украины» важно, чтобы Россия не добилась успеха в уничтожении украинской инфраструктуры и не смогла «превратить зиму в оружие против Украины».

«Соединенные Штаты собираются возглавить международные усилия, чтобы обеспечить, что Украина добьется победы», — пообещал Пайетт.

Ранее специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила о выделении 824 млн долларов в помощь энергетическому сектору Незалежной.

По словам Пайетта, из этой суммы 500 млн – это новые деньги, а 324 млн – средства, которые уже одобрил Конгресс. Сейчас США перепрофилировали их, чтобы сосредоточиться на приоритетной краткосрочной реконструкции энергетической сети, подвергшейся целенаправленным нападениям России в течение последних недель.

Относительно приоритетов американской помощи Украине, Пайетт рассказал, что они состоят в поддержке всего сектора и одновременно его реформе, когда в дополнение к реконструкции старых производственных мощностей должны появиться новые экологические источники энергии, что в результате приведет к большей устойчивости украинской энергетической системы.

«Мы пытаемся помочь с реконструкцией старой теплоэлектростанции, которая была разрушена атаками России с 22 марта. Мы также пытаемся ускорить работу над новой энергией, больше ветра, больше солнца, больше хранящих аккумуляторов. Мы также услышали сообщение правительства о желании построить будущую энергетическую систему является децентрализованной, поэтому по своей сути более устойчива к российским воздушным атакам, и мы поддерживаем всю работу, которую делает правительство», – добавил помощник госсекретаря США.

Пайетт заверил, что самой главной задачей США остается защита украинской энергетической инфраструктуры.

Напомним, во времена, когда Пайетт был послом в Киеве, разразился скандал, свяанный с опубличиванием шрубого вмешательства жипломатов США в украинские кадровые назначения. Также именно Пайетт вместе с оогдащним главой СВД УКраины Аваковым принимал присяу у первых сотрудников реформированной по американским леккалам Нацполиции Украины.