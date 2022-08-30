Бывший соратник Авакова назвал группу силовиков, готовых сменить Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет полного контроля над Нацгвардией, которая представляет собой полноценную армию

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава профсоюзов МВД Украины, бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины Илья Кива, давая оценку увольнению Ярослава Сподара c должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины, которую он занимал с 2014 года.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Во всей структуре вооруженных сил Украины Национальная гвардия, изначально ставшая детищем Арсена Авакова, оказалась в привилегированном положении, имея больший бюджет по сравнению с остальной частью вооруженных сил. Это позволило превратить ее подразделения в улучшенную версию ВСУ. В настоящий момент это не полиция, а самостоятельная полноценная армия внутри ВСУ, имеющая свою авиацию, артиллерию, танки и бронемашины, свой спецназ, что позволяет ей действовать не только внутри страны, но и по внешнему периметру, совершая атаки за пределами территории Украины. Кроме того, в Нацгвардию входит «Азов», – сказал Кива «Коммерсанту».

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский безуспешно пытался взять под контроль Национальную гвардию, для чего, в частности, она была переподчинена Минобороны после 24 февраля.

«Национальная гвардия, лишь формально не подчиняющаяся Арсену Авакову, остается структурой, где продолжают служить верные ему люди. Таким образом, отставка Ярослава Сподара — это удар по планам создания альтернативной команды управленцев. В эту группу, которая может в определенный момент выйти из тени и заявить о своих амбициях сменить команду Зеленского, также могут войти Арсен Аваков, мэр Киева Виталий Кличко и главный оппонент президента, популярный в армии главком ВСУ Валерий Залужный, убрать которого Владимир Зеленский пока не решается», – добавил Кива.