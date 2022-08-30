Бывший соратник Авакова назвал группу силовиков, готовых сменить Зеленского

30.08.2022  17:11 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 413
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет полного контроля над Нацгвардией, которая представляет собой полноценную армию

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава профсоюзов МВД Украины, бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины Илья Кива, давая оценку увольнению Ярослава Сподара c должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины, которую он занимал с 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет полного контроля над Нацгвардией, которая представляет собой полноценную...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Во всей структуре вооруженных сил Украины Национальная гвардия, изначально ставшая детищем Арсена Авакова, оказалась в привилегированном положении, имея больший бюджет по сравнению с остальной частью вооруженных сил. Это позволило превратить ее подразделения в улучшенную версию ВСУ.

В настоящий момент это не полиция, а самостоятельная полноценная армия внутри ВСУ, имеющая свою авиацию, артиллерию, танки и бронемашины, свой спецназ, что позволяет ей действовать не только внутри страны, но и по внешнему периметру, совершая атаки за пределами территории Украины. Кроме того, в Нацгвардию входит «Азов», – сказал Кива «Коммерсанту».

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский безуспешно пытался взять под контроль Национальную гвардию, для чего, в частности, она была переподчинена Минобороны после 24 февраля.

«Национальная гвардия, лишь формально не подчиняющаяся Арсену Авакову, остается структурой, где продолжают служить верные ему люди. Таким образом, отставка Ярослава Сподара — это удар по планам создания альтернативной команды управленцев.

В эту группу, которая может в определенный момент выйти из тени и заявить о своих амбициях сменить команду Зеленского, также могут войти Арсен Аваков, мэр Киева Виталий Кличко и главный оппонент президента, популярный в армии главком ВСУ Валерий Залужный, убрать которого Владимир Зеленский пока не решается», – добавил Кива.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть