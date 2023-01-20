Бывший соратник Коломойского предупредил о стратегической угрозе для Украины на Запорожском направлении

Россия постоянно усиливает свое присутствие в Запорожской области и контролирует не менее 80% ее территории. Это угрожает Днепру и всей остальной территории Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил глава терробороны Днепра, рейдер и местный олигарх Геннадий Корбан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«За год с момента того, как была оккупирована Запорожская область, они практически находятся за 30-40 километров от самого областного центра, остальное все оккупировано, за исключением нескольких населенных пунктов. Практически оккупированы 80% Запорожской области. Это, я считаю, стратегическая опасность. За это время на этом направлении, к сожалению, не было пока предпринято попыток контрнаступления украинскими войсками», – сказал Корбан, который ранее был соратником олигарха Игоря Коломойского.

Он называет это направление стратегическим.

«Я считаю, что нужно на него смотреть, нужно планировать что-то, потому что мы видим, что это несет за собой последствия для всего мира, я имею в виду захват Энергодара и атомной станции. Это несет последствия для Украины с точки зрения энергетики, это несет последствия с точки зрения стратегического выживания Украины в связи с тем, что они вышли и фактически заняли левобережье Днепра и оккупировали все побережье Азовского моря, которое принадлежало Украине. Для нас это жизненно важная территория, стратегически важная территория – я надеюсь, что рано или поздно Генштаб, наши вооруженные силы, предпримут попытки для того, чтобы выкинуть врага с левобережной части Днепра и освободить эту территорию. Здесь нужно быть очень внимательными, потому что это направление все время усиливают оккупанты, и нам здесь нельзя проглядеть. Потому что, по сути дела, Запорожье, Днепр – это сердце Украины, нельзя им дать возможность переправиться через мосты и так далее», – заявил Корбан.