Бывший соратник обматерил Зеленского за ложь о ракете в Польше

19.11.2022  15:03 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, НАТО, Политика, Польша, Сюжет дня, Украина


Украина держится на плаву лишь благодаря западной помощи. При этом, президент Владимир Зеленский подставляет страну, отказываясь признать, что по Польше ударила украинская ракета ПВО.

Об этом в своём видеоблоге заявил исключенный из президентской фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина держится на плаву лишь благодаря западной помощи. При этом, президент Владимир Зеленский подставляет...

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«Когда ракета ударила по территории Польши, когда нужно было быть хоть капельку, бл.., умнее и сделать заявление, что мы подождем полного расследования, если это будет украинская ракета, мы извинимся…

Очевидно уже становится, что НАТО не хочет воевать с Россией, не хотят они этого. Президент Байден сделал заявление, что они обладают информацией, что это украинское ПВО, но при этом они дальше будут продолжать помогать Украине, глава НАТО сделал это заявление, президент Польши сделал это заявление.

Да ему стыдно было об этом говорить после того, как Зеленский сделал ряд заявлений. ТВ марафон целый день рассказывал о том, как НАТО боится, бл.., вступить в войну, «у них нет яиц».

Зачем ты их драконишь, что ты в итоге от этого выиграешь? Если они дали четкое заявление, будь умнее, подставь свое плечо, сделай правильные заявления, поблагодари их за то, что они все равно продолжают помогать.

Ни для кого не секрет, что без западного вооружения нас бы уже давно стерли с лица земли. Это же очевидно – благодаря западному вооружению мы до сих пор побеждаем.

Но будь, бл.., умнее, зачем ты драконишь их, зачем ты с ними ссоришься? Ты нас всех в итоге подставляешь.

Посмотрите заголовки мировых медиа, они говорят о том, что это серьезный конфликт между Украиной и Западом. В этом и отличие ценностей западного мира – они уважают друг друга, а не пытаются выскочкой себя вести.

Поэтому они, конечно, опасаются такого партнера во главе с Зеленским, такой страны», – заявил Лерос.

Напомним, что уже даже после того, как руководство США, НАТО и Польши заявили об украинской принадлежности ракеты, которая убила двух человек в приграничном городе Пшеводув, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции отверг причастность ВСУ к инциденту.

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