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Режим Майи Санду, будучи не в силах продемонстрировать народу какие-либо успехи, уступает усилиям и энергии противников евроинтеграции. Об этом заявил экс-министр внутренних дел РМ, бывший союзник Майи Санду по блоку «АКУМ» Молдовы Андрей Нэстасе, сообщает ipn.md.

По его словам, противники евроинтеграции могут скомпрометировать референдум, что делает сомнительными шансы на то, что его результаты станут доказательством воли большинства населения страны. Нэстасе заявил, что возможный провал референдума о европейской интеграции поставит под угрозу европейское будущее Молдовы.

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«Я убежденный и решительный сторонник европейской интеграции независимой Молдовы. Мы вывели сотни тысяч людей на улицы именно потому, что это желание было поставлено под угрозу так называемыми проевропейскими и демократическими клептократическими властями, которые воровством и грубыми нападками на демократию и верховенство закона нарушали права и свободы людей. Для защиты этого желания мы готовы снова выйти на улицу и осуществить нашу мечту до конца. Мы никогда не позволим, чтобы кто-то использовал эту национальную цель в личных целях, захватив даже эту мечту наших граждан», – заявил Андрей Нэстасе на пресс-конференции.

По его словам, нынешний президент Майя Санду действует не так, как подобает ответственному государственному деятелю.

«Я хочу предостеречь о большой опасности, о неминуемом риске, который может возникнуть в результате возможного провала референдума, которого Майя Санду и её партия хотят организовать в целях фальсификации президентских выборов, чтобы остаться у власти еще 4 года из жизни каждого из нас и наших семей, стремящихся к миру, спокойствию, благополучию и взаимопониманию», – отметил молдавский политик.

Он подчеркнул что, успех евроскептиков на выборах в Европарламент может повториться и в Молдове.

«Я публично прошу Майю Санду и ПДС не Leave This Blank: Leave This Blank Too: Do Not Change This: Ваш email:

играть с европейским будущим Молдовы, посмотреть на то, что произошло на днях на выборах в Европе, и понять, что это может произойти и с ними на президентских и парламентских выборах, но еще хуже – на референдуме», – заявил Нэстасе.