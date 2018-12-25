Бывший соратник Порошенко назвал его “загнанной в угол крысой”

25.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Нынешняя украинская власть, как загнанная в угол крыса, крайне опасна и способна на любые шаги, вплоть до кровавых провокаций, чтобы оттянуть своё неминуемое поражение.

Об этом в эфире принадлежащего нардепу Евгению Мураеву украинского телеканала «Наш» заявил экс-министр транспорта Украины, бывший соратник Виктора Ющенко и Петра Порошенко Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я конец года проживаю в большой тревоге. Первое – безусловно, я воспринимаю это военное положение как чистую провокацию. Есть объективная реальность и банальная логика, которые говорят, что русским никакое обострение сегодня не нужно. Цены на нефть растут, несмотря на всю риторику и «глубокое сожаление», «Северный поток-2» будет. Никто не говорит, что идёт борьба за передел энергетических рынков как со стороны США, так и в Выборге строится огромный терминал. Меня волнует, что в Новороссийске, в Тамани строится небывалый порт, который умножит на ноль наши украинские порты. А вот этому действующему министру (Владимиру Омеляну – ред.), который без фамилии, ему всё равно. Он живёт сегодняшним днём, ему вот брату дать корабль перегрузить и чтоб вагоны не ходили, а жена продавала платья. И при смешной декларации рождаются дети – двое в Америке, один в Австрии», – рассказал Червоненко.

«Я, действительно, очень боялся сообщения, что в районе Мариуполя собираются большое количество украинских войск, особенно десантно-штурмовых. Была информация из разных источников о том, что в Мариуполе в спешном порядке освобождаются койко-места в больницах. Я понимал, что для власти единственное спасение – сорвать весенние выборы и отнести их подальше. Во-первых, подзаработать немного, а во-вторых, там что-то изменится.

Меня волнует сегодня тенденция – нужен повод сорвать выборы, есть мина замедленного действия, которая разыгрывается намного легче, чем военное положение. Это томос. Я двумя руками за единую украинскую поместную церковь, которая будет создана без принуждения. А прихожане, пусть это будет год, десять, сто – придут без вешанья политических ярлыков», – отметил политик.

«Сдерживающим фактором (сейчас вы удивитесь) являются и русские, и Запад, который предупредил – в планах власти было развить кинокартину вокруг этого военного положения, очень жёстко одёрнули Штаты и Европа. Но за властью страх, что завтра? Они обворовали неприлично. И им страшно, а самое страшное животное – загнанная в угол крыса.

Если они пойдут на что-то типа провокации с человеческими жертвами – Волгодонск или пусть умирают на кораблях или на передовой сыновья, но не их – то ответка будет от людей совершенно другая. Самое страшное – это разжигание религиозной розни. Потому что в войне можно объяснить логику, а чей бог лучше – это объяснить нельзя. Тут вступают эмоции. Если это полить кровью, то это напалм и надолго», – подытожил Евгений Червоненко.