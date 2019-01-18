Бывший соратник Порошенко пророчит Украине распад и кровь без суда и следствия

18.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Фальсификации на президентских выборах могут подтолкнуть Украину к куда более страшному сценарию, чем югославский.

Такими опасениями в эфире телеканала «NewsOne» поделился экс-министр транспорта Украины, бывший соратник Виктора Ющенко и Петра Порошенко по первому Майдану Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году или будет государство Украина, или мы начнём распад, разлетаясь по углам. Просто нет другого выхода, можно со мной спорить, можно не спорить, пишите письма. Просто этот распад будет более страшный, чем в Югославии.

Недаром и американские сенаторы, и израильская крупнейшая газета «Иерусалим Пост», всё больше говорят о том, что, если начнётся повальная фальсификация первых президентских выборов, как бы в Украине не начался синдром Чаушеску. Это страшные слова. Это без суда и следствия, это кровь. Я очень не хочу таких сценариев», – заявил Червоненко.