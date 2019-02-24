Бывший соратник пожелал Януковичу застрелиться

24.02.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине в 2014 году революции не произошло: просто на место предавшего страну жулика пришли барыги. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил народный депутат Украины, бывший член «Партии Регионов» Евгений Балицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В классическом исполнении революция подразумевает смену строя. Строй не поменялся (в результате Майдана – прим. ред.): одни барыги поменялись с другими», – отметил он.

На последовавший вопрос: «Получается, что ваши однопартийцы, члены «Партии Регионов», тоже были барыгами?», Евгений Балицкий ответил, что жуликами и барыгами являлось только руководство партии, которое обмануло всех остальных.

«К сожалению, таки да. Можно их называть жуликами – тут вопрос вашего воспитания. В партии было около двух миллионов человек, они не все были жуликами, просто руководство действительно нас обмануло», – признался бывший регионал.

Также, по мнению народного депутата, предавшему партию и страну Виктору Януковичу следовало бы застрелиться.

«У нас (на Украине – прим. ред.) не было ни одного нормально президента, за которого мы все, украинцы, сказали бы, что это хороший президент. Всех президентов мы провожали то «Украина без Кучмы», то ещё что-то.

Януковичу я бы мог простить глупость и даже жадность. Но я ему не смог простить трусости, потому что Янукович был президентом, а это, в первую очередь, ответственность. А он продал нас: «Партию Регионов», в которой было огромное количество нормальных людей, он продал систему, он продал страну. Я в душе всё равно являюсь регионалом, я никогда от этого не отказывался и не откажусь. Но он нас предал, и этого я ему не прощу. Лучше бы он застрелился – тогда позора на нас всех было бы меньше», – резюмировал Балицкий.