Бывший соратник призвал Зеленского звонить Путину и останавливать войну

15.12.2021  10:33 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украине нужно договариваться с Россией и выполнять взятые на себя обязательства. Война приведет к тому, что страну зальет кровью и она перестанет существовать.

Об этом в интервью скандально известному антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно договариваться с Россией и выполнять взятые на себя обязательства. Война приведет к...

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По словам Богдана, укомплектованность одной из «сильнейших армий Европы» чуть больше половины от необходимого.

«Они все говорят: «Война, война, война». Но ты понимаешь, что у нас неукомплектованность военных частей, которые на фронте. Укомплектованность – 60%, 40% нет. А тех, кто тыловые – 40% укомплектованности, 60% – нет. Боеспособная, сильная армия, но нет снарядов и мин, и ВОГов нет, а так она укомплектована и боеспособна», – сказал экс-чиновник.

«Война – это страшно. И вот это сидеть, дурака валять, что мы завтра порежем всех, убьем – это сотни тысяч будет трупов, это зальется кровью вся страна. Мы еще одной войны не переживем. И никто нас защищать не будет, никому мы на хер не нужны. Надо бы договариваться, только надо же за слова свои отвечать. Надо за слова свои отвечать. Сказал слово – сделал. Убейся, разбей голову об стенку, но сделай. Не можешь сделать – позвони, скажи: «Я не могу, вот объективно. Видишь – дождь, а не снег». И тебя же тоже поймут. Он [Путин] поймет, все поймут, если это рационально. А если ты просто несешь чушь, я не знаю, кто будет договариваться», – заявил Богдан.

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