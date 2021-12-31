Бывший соратник рассказал о крупной махинации Коломойского с авиаперелётами

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Новости Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский, контролируя авиасообщение Днепропетровска с внешним миром, ради личной наживы не допускает прямых международных перелётов, и пассажиры вынуждены лететь с пересадкой в Киеве.

Об этом в эфире телеканала «Днепро TV» заявил бывший замглавы Днепропетровской ОГА, экс-соратник олигарха Игоря Коломойского Геннадий Корбан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема днепровского аэродрома в том, что его эксплуатирует компания, официально аффилированная с Игорем Коломойским, это беда. Потому что он не даёт слоты для желающих авиакомпаний, которые хотят сюда приземлить свои борты. Он не допускает конкуренции или ведёт недобросовестную конкуренцию. От этого страдают люди. Вот почему стоимость билета больше, чем в Запорожье, Харькове или Львове, именно из-за монополии, поэтому её нужно развалить», – сказал Корбан.

Кроме того, бизнесмен отметил, что Коломойский наживается на более дорогих для пассажиров авиаперелётах через Киев в другие страны.

«Это тормозит развитие города. Самое интересное, что Коломойский понимает и делает это осознанно. Вот в чём беда, с ним невозможно договориться, потому что это позиция. Это всё очень просто объясняется: Игорь Коломойский контролирует компанию МАУ, которая летает на международных направлениях. Человек, который хочет добраться из Днепра до Амстердама, должен лететь через Киев, потому что это аэропорт стыковки с международными рейсами, и в Днепре он не садится. Коломойский здесь наваривается два раза: первый раз Днепр-Киев, а потом Киев-Берлин. Пока он монопольно держит этот аэропорт, он направляет поток пассажиров по наиболее дорогому, но выгодному для себя пути», – заключил Корбан.