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Поскольку официальный Киев никак не комментирует вторжение ВСУ на территорию Курской области, корректно говорить, что на территорию РФ зашло «ополчение».

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил представленный как украинский военный эксперт экс-функционер запрещенного в РФ нацистского ВО «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращу ваше внимание на то, что театр боевых действий, а именно территория Курской области – это исторические, этнические украинские земли. Которые до 1918 года входили в состав Украинской народной республики, согласно международно-признанного Брест-Литовского мирного договора. Соответственно, тот контингент вторжения, который зашёл на территорию РФ стоит классифицировать как народное ополчение Курской народной республики», – паясничал Снегирёв.

«Тем более, что Генштаб ВСУ и ГУР МО сейчас абсолютно не комментируют ситуацию, которая происходит на территории РФ. Более того, ни политическое, ни военное руководство Украины не подтвердило участие подразделений сил обороны Украины и подразделений ГУР МО в боевых действиях на территории страны-оккупанта», – добавил бывший тягнибоковец.