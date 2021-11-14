Бывший соратник Януковича озвучил план войны с Россией из-за мигрантов

Новости Украины

Россия якобы пытается стравить Белоруссию и Польшу, чтобы посмотреть, будет ли НАТО выполнять 5 статью своего Устава, согласно которой любая атака на одну из натовских стран получит ответ со стороны всех членов альянса.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун, во времена президентства Виктора Януковича – депутат от правящей Партии регионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, они просчитали, что Польша и Литва мигрантов пускать не будут, этих людей будет там скапливаться множество, рано или поздно они пойдут на штурм. Если они пойдут на штурм, поляки начнут отстреливаться, не танками же давить, они будут пытаться их остановить, начнётся бой. Белорусы могут ввязаться в этот бой, якобы защищая людей, в которых стреляют поляки. Эти пойдут на юг, а там – Украина. Украинцы тоже не будут их пускать, и, возможно, тоже начнут стрелять. Вот тогда Россия уже начнёт защищать беженцев, воюя с Украиной. Это например. Если бы я разрабатывал сценарий наступления, я бы его разрабатывал именно так», – заявил экс-прокурор.

В свою очередь телеведущий Владимир Полуев напомнил, что Польша – страна НАТО, а Белоруссия – военный союзник РФ, член ОДКБ.

«Означает ли это, что могут произойти прямые столкновения между этими двумя структурами?» – спросил Полуев.

«А почему не испытать на прочность статью 5 акта о НАТО? Будет 5 статья применена или не будет?» – ответил вопросом Пискун.