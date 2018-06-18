18.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Бывший соратник Яроша объявил украинскую пропаганду неэффективной

Украинская пропаганда работает на очень низком уровне, что подтверждает наглядная агитация министерства информационной политики.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Борислав Берёза, экс-спикер «Правого сектора» на форуме блогеров в Днепропетровске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пропаганда – это комплекс, который мотивирует население на те или иные действия. Вот сейчас пропагандой является, допустим, в России – то, что Украина – враг.

На Украине пропаганда на очень низком уровне. Минстець не работает. Вместо того, чтобы продуцировать смыслы и создавать определённые образы, он предлагает только плакаты, которые меня просто убивают: «Крым – это Украина».

А что кто-то сомневался на Украине? Я понимаю, если бы такие плакаты разместили где-нибудь в Страсбурге или Париже. Я выезжаю из Киева, я вижу – мне Притула улыбается – «Крым – это Украина», Педан улыбается – «Крым – это Украина». Я знаю, что Крым – это Украина. Меня не надо в этом убеждать», – негодует депутат.