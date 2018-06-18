18.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Пропаганда, Украина

Бывший соратник Яроша объявил украинскую пропаганду неэффективной


Украинская пропаганда работает на очень низком уровне, что подтверждает наглядная агитация министерства информационной политики.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Борислав Берёза, экс-спикер «Правого сектора» на форуме блогеров в Днепропетровске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пропаганда – это комплекс, который мотивирует население на те или иные действия. Вот сейчас пропагандой является, допустим, в России – то, что Украина – враг.
На Украине пропаганда на очень низком уровне. Минстець не работает. Вместо того, чтобы продуцировать смыслы и создавать определённые образы, он предлагает только плакаты, которые меня просто убивают: «Крым – это Украина».

А что кто-то сомневался на Украине? Я понимаю, если бы такие плакаты разместили где-нибудь в Страсбурге или Париже. Я выезжаю из Киева, я вижу – мне Притула улыбается – «Крым – это Украина», Педан улыбается – «Крым – это Украина». Я знаю, что Крым – это Украина. Меня не надо в этом убеждать», – негодует депутат.

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