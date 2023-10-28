Бывший соратник Юлии Тимошенко разоблачил Запад и сравнил Украину с пациентом психбольницы

Мировой конфликт, который сейчас только нарастает, связан с желанием корпоративных элит поглотить и доминировать над всеми структурами и институтами. На Западе корпорации подмяли под себя все – науку, культуру, интеллектуальную сферу, но им для развития нужно уничтожить три якоря личности: семью, собственность и государство.

Такое мнение в программе «Политотдел» на телеканале «Крым-24» высказал переехавший на полуостров бывший депутат Верховной рады от Блока Юлии Тимошенко политолог Дмитрий Выдрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть некая теория развития обществ. Я верю в конкуренцию, без конкуренции нельзя создать, наверное, ничего хорошего. Потому что непонятно, что тогда тебя стимулирует, мотивирует, подталкивает. Поэтому по моей концепции России, может быть, повезло, что в ней сохранилось наличие четырех базовых элит: корпоративной, административной, национальной и интеллектуальной. И многие вещи, которые происходят, я объясняю конкуренцией этих элит и конкуренцией сильной, иногда жёсткой», – отметил он и привел в пример мятеж «вагнеровцев», устроенный в июне этого года.

«Многие ко мне обращались, когда конкуренция элит в России достигла может быть не нужно остроты. И, прежде всего, это вылилось в ситуацию с ЧВК «Вагнер». И у меня спрашивали, могут ли «музыканты» забрать не только снаряды, но и силовые блоки. На что я объяснял: все эти люди представляют определённые элиты, они представляют не только свои амбиции, свои планы, свои притязания на какой-то социальный статус. «Вагнеровцы» были, на мой взгляд, как силовая часть корпоративных элит. А каждая из элит хотела бы сделать страну своим инструментом, подчинённым её воле, её взглядам, её интенциям. И «вагнеровцы» считали, что их инструментарий работает лучше, чем инструментарий других элит», – пояснил эксперт.

Выдрин рассказал, что после открытия первого платного туалета в Киеве, который имел такую популярность и коммерческий успех, его владелец предложил отдать ему всю коммунальную сферу страны.

«То же самое «музыканты» – замечательные люди, некоторых из них я знал лично. Но они считали, что по их законам можно строить всю страну, не понимая, что есть некие планы, масштабы, которые могут быть решены только в рамках административных каких-то инструментов, административного мышления. Да, надо было конкурировать, драться за свое видение, но при этом не пытаться уничтожить и пытаться обнулить конкурирующие вещи. В том числе национальную, я уже не говорю про интеллектуальную элиту», – пояснил публицист.

На Западе на каком-то этапе в значительной степени победила корпоративная элита, и она решила, что раз у нас получается, то весь мир условная корпорация.

«Мне приходилось преподавать почти во всех крупных западных странах в те времена, когда это не считалось зазорным. Поэтому я наблюдал, как корпорации подминают под себя государства. И какой-нибудь BlackRock в штатах имеет бюджет, сравнимый с бюджетами даже не одной европейской страны, а всего Евросоюза. Соответственно, такие корпорации считали, что если у нас получилось аккумулировать не миллиарды, а триллионы долларов, то, наверное, мы должны править миром. И поэтому на Западе одна корпоративная элита подмяла под себя все остальные элиты. А когда она подмяла, тогда исчезла здоровая конкуренция, которая только и является стимулом развития», – указал Выдрин.

Остальные элиты через подкуп, обман, манипуляции просто встроились в сугубо корпоративные интересы, чтобы распространять нужные корпорациям смыслы, не претендуя на собственную точку.

«И когда стали развиваться на базе единой корпоративной культуры, оказалось, что многие вещи мешают развитию, и распространению корпоративных нарративов на весь остальной мир. Что прежде всего мешает? – это три глобальные вещи: семья, собственность и государство. И поэтому на каком-то «сходняке» или как-то негласно было принято решение – уничтожить три вещи, которые мешают сделать корпоративную культуру доминирующей для всего мира. Уничтожить семью, и отсюда все эти гендерные вещи, вся эта ювенальная юстиция, уничтожить частную собственность, а на Западе ее нет, хотя Запад вырос из частной собственности. Но собственность есть там, где есть субъект и объект. А если вы спросите, и не только у меня, кто собственники того же BlackRock, все, как и я, скажут: «не знаю». Знаю, что у них там 5 или 6 триллионов долларов в активе, а кто собственник – я не знаю. А это уже признак того, что нет, не существует сейчас этой собственности. Когда у России забирают 340 миллиардов и говорят, это уже не ваши деньги, а наши деньги, при том, что собственность с ее активами всегда была священна…», – подчеркнул эксперт.

«Можно долго об этом говорить, но, короче – убили семью, убили частную собственность и стали убивать государство. Стали говорить, какое государство? Есть корпорации, есть интересы корпорации. И тогда Россия вдруг оказалась чуть ли не последним островком, которая сказала: а мы вообще-то хотим, чтобы семья у нас была, потому что это прописано в нашем славянском или православном коде, и в Православии человек, который не вышел из семьи, не печётся о семье, не встроен в семейные ценности, он как бы и не вполне полноценен. И Россия, как ни странно, стала территорией, где в полной мере стали защищать собственность», – указал он.

В Крыму множество заброшенных зданий, собственниками которых являются граждане Украины. И если они не выступают спонсорами ВСУ, реквизировать в пользу республики собственность невозможно.

«Когда стали защищать страну, как последний оплот самодостаточности, суверенности, тогда Запад сказал: ребята, что за непорядок? Мы уже договорились, что не существует этих ценностей, а вы тут вот создали какой-то себе остров якобы благополучия, где играете в их защиту. Поэтому в мире сегодня происходит война не стран, даже не групп стран, не блоков, агрессивных и военно-политических – в мире происходит сегодня глобальное столкновение мировоззрений. Где на одной стороне люди, которые считают, что надо быть нормальными. Нормальным по нашим канонам, человеком, который вырос из трёх структур – семьи, собственности и государства, и ненормальными, которые от этого отказались», – добавил Выдрин.

«Поэтому меня иногда удивляет сужение задач, когда мы говорим, что в ходе военного и фатального противостояния с близкими по духу, мы должны там их только денацифицировать, демилитаризировать, мы должны их сделать нормальными, вернуть в зону нормальной жизни, чтобы мы потом спрашивали: нормально, Григорий? А они отвечали – отлично, Константин. Базовые ценности, которые прошиты в многовековые культурные коды, архетипы, религиозные сентенции, в легенды, в былины, в литературу, чтобы всё это вернулось в нормальном виде. Поэтому сейчас наша задача – ту часть мира остановить и тоже сделать нормальными. Мы хотим быть нормальными и хотим, чтобы и вы были нормальными.

Человек, который в «дурку» попадает, он же тоже сопротивляется, кричит – я против насильственного лечения! Но мы же не хотим, чтобы ты перегрыз себе вены, как Блинкен перегрызает на глазах у всего мира – мы хотим, чтобы ты был здоровый человек и других учил быть здоровыми», – заключил Выдрин.