03.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Политика, Украина
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Бывший соратник Ющенко признал преступниками организаторов Майдана


Те, кто совершили так называемую «революция достоинства» и потом развязали войну в Донбассе, должны быть осуждены за госизмену.

Об этом в эфире «Эхо Киева» заявил экс-министр транспорта и связи, депутат ВР IV созыва и бывший соратник президента Украины Виктора Ющенко Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю те, кто развязывали бойню, так называемую «революция достоинства», и, самое главное, кто развязал войну, кто сделал 2 мая в Одессе. Зачем мне их называть? Их должна назвать прокуратура, история и общество», – сказал политик.

Он также отметил, что экономика Украины сейчас целенаправленно уничтожается ради личного обогащения власть имущих.

«Прямо сейчас идет заведомое уничтожение экономики Украины и решение сиюминутных личностных, в основном финансовых, проблем быстрого обогащения власти», – резюмировал Червоненко.


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