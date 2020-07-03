Бывший соратник Ющенко признал преступниками организаторов Майдана
Те, кто совершили так называемую «революция достоинства» и потом развязали войну в Донбассе, должны быть осуждены за госизмену.
Об этом в эфире «Эхо Киева» заявил экс-министр транспорта и связи, депутат ВР IV созыва и бывший соратник президента Украины Виктора Ющенко Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Думаю те, кто развязывали бойню, так называемую «революция достоинства», и, самое главное, кто развязал войну, кто сделал 2 мая в Одессе. Зачем мне их называть? Их должна назвать прокуратура, история и общество», – сказал политик.
Он также отметил, что экономика Украины сейчас целенаправленно уничтожается ради личного обогащения власть имущих.
«Прямо сейчас идет заведомое уничтожение экономики Украины и решение сиюминутных личностных, в основном финансовых, проблем быстрого обогащения власти», – резюмировал Червоненко.
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