Бывший соратник Зеленского объявил Украину бандитским государством

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В украинском истеблишменте кадровая политика проводится по принципам мафии: продвигаются самые преданные, беспринципные и недалёкие.

Об этом в интервью украинской журналистке Елене Курбановой заявил исключённый из пропрезидентской фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие кадры подбираются на руководящие государственные должности? Подбираются по принципам мафии: если человек преданный, знает, как грабить, то он получает повышение», – сказал Лерос.

Он отметил, что на Украине управляют государством те, кто должен сидеть в тюрьме.

«Та же история с Мецгером [в октябре 2021 года, находясь на должности председателя правления «Укрсимбанка», напавшего в своем кабинете на группу журналистов]. Просто неслыханно – человек просто побил журналистов европейского издания, получил штраф в размере 3400 гривен, и получил повышение, и получил пятьдесят миллиардов долларов из карманов налогоплательщиков.

Этот человек должен был где-то в тюрьме сидеть, а он получает повышение. Это означает одно – приоритет отдаётся преданным, некомпетентным, и людям, которые знают, как грабить», – добавил политик.