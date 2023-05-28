Бывший соратник Зеленского рассказал о тайных переговорах с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда в обмен на расширение своих коррупционных схем готовы возобновить транзит российского аммиака.

Об этом в эфире видеоблога заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Делегации лидеров шести африканских стран планируют в июне посетить Киев и Москву. В делегации войдут президенты ЮАР, Египта, Сенегала, Конго, Уганда и Замбия. Так вот, по информации «Reuters», их мирный план будет предусматривать отсутствие вывода российских войск, и при этом обсуждение мирных переговоров. На самом же деле эта поездка нужна только для одного – чтобы возобновить транзит российского аммиака. Но теперь они это пытаются запаковать за такой обёрткой, как обмен пленными, или увеличение зернового коридора. Того зернового коридора, который стал огромной коррупционной дырой», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что таким образом киевское руководство беззастенчиво торгует своей страной.

«В очередной раз мы убеждаемся, что эти зелёные барыги не брезгуют торговать абсолютно на всём. Этот аммиакопровод даст РФ 2,4 миллиарда долларов в год. Все эти деньги, как вы прекрасно понимаете, будут направлены на оборонный сектор, чтобы покупать ракеты и дроны-камикадзе, которые будут направляться по нашей территории. Пару дней назад «Reuters» уже написал статью со ссылкой на украинский источник, что Украина уже рассматривает транзит российского аммиака при условии, что добавятся новые порты и продукты к зерновой сделке», – добавил Лерос.

Депутат подчеркнул, что после такой сделки ряд стран могут попросту отменить ранее наложенные антироссийские санкции.

«Друзья, этого нельзя допустить. У нас должна быть принципиальная позиция – никакой торговли с агрессором. Никакой торговли, абсолютно полная изоляция Российской Федерации. Только после этого мы имеем право выходить на весь мир, и говорить: «Введите санкции против РФ». Как вы думаете, как на нас весь мир будет смотреть? А другие западные страны? Они подумают, что если Украина торгует с РФ, то почему им нельзя? И я не исключаю, что после этого некоторые санкции могут быть отменены», – подытожил он.