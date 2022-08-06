Бывший соратник Зеленского сообщил о критической ситуации на фронте

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Новости Украины

Режим Владимира Зеленского врет населению, сообщая через телевизор об успехах на фронте. Пока высокопоставленные чиновники обогащаются благодаря коррупционным схемам, ситуация для ВСУ складывается далеко не лучшим образом.

Об этом в эфире YouTube-канала «Курбанова live» заявил бывший соратник Зеленского – депутат Верховной рады Гео Лерос, изгнанный из правящей партии «Слуга народа» после конфликта с офисом президента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От военных я слышу, что в Киеве расслабились и не чувствуют войну, в других регионах не чувствуют войну. В первую очередь это нужно адресовать не людям, которые отдыхают, позволяют себе провести какой-то активный образ жизни в городах, где нет войны. Это в первую очередь нужно адресовать офису президента, их представителям на ТВ-марафоне (программа, которую обязали показывать все ведущие телеканалы, – ред.), которые успокаивают людей, говорят – «вот-вот война закончится, недели две, всё у нас будет под контролем, сейчас мы уже начинаем освобождать территории». Эту легкость посеял непосредственно офис президента Украины. Они оккупировали каналы. Они не показывают реальную картину о том, что гибнут люди в большом количестве, о том, что ситуация критическая», – констатировал Лерос.

По его мнению, офис президента пользуется цензурой, устраняя всех своих конкурентов.

«Мне будет страшно тогда, когда люди будут молчать и не называть вещи своими словами. То, что офис президента, Зеленский с Ермаком начали активную расправу со своими политическими оппонентами – это очевидно. Они планируют заняться большим дерибаном денег, который ЕС выделяет на восстановление Украины. Сейчас у них новая кормушка – это покупка оборонительного оружия, закупка амуниции. Сумасшедшие деньги сейчас выделяет ЕС, и для них сейчас это новая кормушка безнаказанно продолжать выкачивать всё, что можно из нашей страны», – объяснил экс-«Слуга народа».

Ведущая заметила, что Зеленского несправедливо обвиняют в том, что он «проворонил» войну – ведь секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов «намекал всем украинцам, что будет война – рн намекал, потому что он был в чёрном».

«Во-первых, меня тошнит от подобного п…жа, который звучит от подобных людей. Но они с такой лёгкостью говорят, что «мы этого не говорили, чтобы не было пробок» (созданных желающими уехать из зоны боевых действий, – ред.), как Арестович вышел сказать. Меня эти ублюдки этим раздражают, что они с такой лёгкостью выходят на эти эфиры и придумывают очередной п…ж, для того, чтобы им поверили. Они несут ответственность за каждого мирного человека, который погиб. Зеленский не готовился к войне. Он не минировал территории. Он несёт такую же ответственность. Потому что, когда он выходит на эфир и говорит – «да мы сделали всё, мы готовились»… Ты, б…ть, две недели на лыжах катался со своим Ермаком. Ты использовал государственные вертолёты для того, чтобы отпраздновать день рождения этого мудака, который возглавляет офис президента, ты летал со своими бутербродами туда, в Гуту, чтобы праздновать день рождения. Ты не имеешь права так говорить, не имеешь морального права. Мы с этим разберёмся потом. Сейчас не время. Но не стоит говорить о том, что не пришло время говорить об этом, потому что от этой тирании начинает просто крыша ехать», – высказался Лерос.