Бывший соратник Зеленского жалуется, что уже никто на Украине не любит депутатов

Вместо реального управления страной киевское руководство и подконтрольная ему Верховная рада занимаются только воровством и самопиаром.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил экс-спикер Верховной рады, в прошлом соратник президента Владимира Зеленского, действующий депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Когда выделяется 105 миллионов гривен на компанию «Кинокит», которую журналисты связывают с заместителем руководителя офиса президента, а это две трети бюджета государственной телерадиокомпании. Это зачем это делают? Это отмывают так средства?» – возмутился Разумков.

«У нас не пускают журналистов к стенам Верховной рады, якобы потому что это нам в СБУ написали. А для кого в этом государстве является секретом когда будут заседания Верховной рады Украины? Ни для кого. Да и сейчас идет трансляция. Ну мы превращаем работу Рады в цирк.

Он пожаловался, что антирейтинг парламента растёт, и сейчас на него сыплются обвинения со всех сторон.

«Большинство украинцев хотят видеть, как заседает Рада, потому что на вас вешают всех собак, уважаемые коллеги. Офис на вас их вешает, Кабмин. Все не любят депутатов, потому что не видят вашей работы. Иногда, действительно, надо быть честными, работу некоторых депутатов вообще не хочется видеть, и депутатами их не хочется видеть.

У нас всё, что не делается властью – это пиар. «Большая стройка» – президента, миллиард деревьев – президента. Сейчас у нас миллион дронов. То миллиард деревьев – теперь миллион дронов. Давайте хотя бы другими какими-то цифрами оперировать, потому что это выглядит смешно. Когда ты общаешься с защитниками, они говорят: «Мы бы сто тысяч хотя бы увидели!»

А где ваша армия дронов? Вот все же ездят по фронту, или рассказывают, что ездят по фронту. Кто эту армию дронов видел? Уже собирать начали, предложили собирать дома за свой счет.

А куда дели 34 миллиарда гривен, которые выделили на якобы армию дронов? Может, вы покажете, куда вы их потратили? 34 миллиарда гривен – это более 2 миллионов дронов. Куда вы их направили?

Но ваш медийный фронт и главное из искусств для вас – кино – важнее, чем обороноспособность нашего государства, жизнь наших защитников, интересы фронта и страны. И главное, это для вас гораздо важнее, чем победа украинского народа. Это стыд и позор! И за это надо будет отвечать», – добавил Разумков.