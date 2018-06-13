13.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Бывший соведущий Шустера требует прекратить использовать русский язык

Известный украинский телеведущий Петр Мага, ранее работавший на шоу Савика Шустера, поделился неудовольствием по поводу того, что переезжающие в Киев украиноязычные провинциалы зачастую начинают говорить по-русски, а многие фильмы на Украине по-прежнему снимаются на русском с расчетом на рынок стран Евразийского союза.

Об этом он заявил в эфире интернет-канала CHE Production, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень хорошо общаюсь по-русски, я вообще человек большой российской культуры, я учился в Чопской средней школе №1 с русским языком обучения, поскольку очень много детей представителей КГБ у нас учились, педагогический состав был тоже очень и очень неплохой. Преподаватель русского языка приучила любить русскую литературу, я перечитал все, что только можно. Для меня Бунин и Чехов делят между собой первое место и за ними очень далеко все остальные.

Но что касается украинского языка, то я вообще не хочу даже объяснять ничего. Меня задолбали все, кто не уважает Украину. Мне надоели объяснения: «Мы это делаем, чтобы показать в Казахстане и в Беларуси, в России». (Мага имеет в виду сериалы и фильмы на русском языке, – авт.). В сраке вы покажете все это, ребята. Все ваши сериалы и все остальное. Нельзя быть немного беременным…

Люди добрые, сколько можно. Сколько можно рассказывать, что у нас кто-то разговаривает по-русски… Любой, кто переезжает табличку «Киев», даже если он вырос в селе Большие Запердиловцы, он начинает, вдруг разговаривать по-русски», – заявил Мага.