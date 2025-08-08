Бывший советник Буша: США де-факто признают за Россией территорию по линии фронта

Елена Острякова.  
08.08.2025 13:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 421
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


У США есть идеи, как устранить разногласия между Россией и Украиной, и заключить рамочное соглашение о прекращении огня.

Об этом бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм заявил на конференции принадлежащей Рокфеллерам организации «Совет по международным делам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У США есть идеи, как устранить разногласия между Россией и Украиной, и заключить рамочное...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ключевой момент здесь в том, что принципы и параметры должны быть согласованы обеими сторонами. Таким образом, вы попытаетесь найти компромиссный язык, который успокоит опасения России по поводу членства Украины в НАТО. И в то же время предоставит Украине гарантии безопасности. Вы пытаетесь найти формулу, которая может привести к прекращению огня на линии соприкосновения  с пониманием того, что Россия не собирается уходить с оккупированной территории. Но никто не собирается признавать контроль России над этой территорией де-юре», – сказал Грэм.

Самым сложным, считает он, будет вопрос о демилитаризации Украины, потому, что США хотят, чтобы та часть Украины, которая будет находиться не под контролем России, осталась независимой.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить