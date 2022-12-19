Бывший советник главы ДНР назвал самый худший вариант окончания СВО

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Самым худшим вариантом для России будет возвращение к границам до начала СВО с подписанием мирных соглашений, но такой исход не будет следствием военных поражений.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прекращаем боевые действия, мы через посредничество третьих лиц подписываем мирное соглашение и отходим на рубежи 23 февраля. При этом меняем пленных всех на всех. Это для нас самый нехороший вариант. Считать его, конечно, надо. Но считать его надо не по результату и впадать в транс по этому поводу, а его надо сценарно рассматривать. То есть, надо рассматривать те сценарии, которые могут привести к такому худшему для нас варианту. Военных сценариев я не вижу. Этот сценарий может быть из комбинаций политических и экономических ходов наших противников. Но любые кардинально нарушающие нашу экономическую систему санкции дополнительные будут заведомо обоюдно острыми. Насколько к таким санкциям готов Запад? Они в свое время еще в мае начали тормозить, потому что они поняли, что эффект бумеранга слишком силен, а следующие санкции будут просто обоюдно острыми. Они будут одновременно у нас отрезать ногу и у себя отрезать ногу. Насколько в нынешних обстоятельствах экономических и социальных они к этому готовы, я считаю, что нет, не готовы», – заявил Казаков.

Он отметил, что лучшим вариантом для России будет генеральное сражение с дальнейшим окружением ВСУ.

«Самый хороший сценарий завершения – в эту зимнюю кампанию происходит сценарий, который проще всего назвать «генеральное сражение», хотя это не будет Бородино. Это будет рассредоточенное такое сражение, по итогам которого самая боеспособная часть украинской армии, которая рассредоточена вдоль линии боевого соприкосновения от Васильевки на берегу Днепра до границ Харьковской области, где Сватово, Кременная, Донбасс тоже, – вся эта группировка окажется в большом окружении. Прорываться из окружения зимой так себе задача. Отрезав их от снабжения, мы поставим их перед фактом. Либо они идут на прорыв и погибают, либо сдаются. Вариант чуть-чуть менее оптимистичный – это когда они понимают наш замысел (если он будет таким, это не факт), то они снимаются со своих мест и уходят. Но в прошлый раз они не ушли. Когда во время второй фазы над ними с севера нависали как раз, где изюмская группировка наша, и с юга было движение, они никуда не ушли из укрепрайонов, страшноватенько в степи-то. Еще и под нашими вертолетами и боевыми самолетами. В результате, если мы их уничтожаем, это под сто пятьдесят тысяч человек, либо они сдаются, либо мы заключаем соглашение, что мы их разоружаем, все это публично, и отправляем по домам. Это можно сделать только в том случае, если Киев подписывает капитуляцию. После этого ждем, какой приказ Вашингтон отдаст Зеленскому. Там вариантов мало остается», – отметил политолог.