Бывший советник Кучмы требует захватить Могилев и Курск, чтобы «заставить Путина договариваться»

Анатолий Лапин.  
25.04.2023 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские войска могут попытаться захватить приграничные российские и белорусские города, чтобы заставить Россию договариваться на условиях Киева.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог, бывший советник экс-президента Леонида Кучмы, Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские войска могут попытаться захватить приграничные российские и белорусские города, чтобы заставить Россию договариваться...

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По мнению Соскина, эффективным для ВСУ может стать и захват атомной электростанции под Курском.

«Уже давно надо было прийти в тот же под Курском Курчатов и войти на эту атомную курскую станцию, и очень много проблем решилось бы. И никакие путинские ракеты бы не помогли, ничего бы не помогло. Или в Могилев зайти, или куда-то рядом в Белоруссии – и все. Оттуда же выйти уже нельзя», – сказал эксперт.

«Выбить украинские войска, которые зайдут в Брянск, например, или в Белгород, или в Курск, или в Курчатов? Как их можно выбить? Их выбить практически невозможно, особенно если они заходят на нефтеперерабатывающие заводы, на нефтехимические заводы. И тогда Путину уже, крутись – не крутись, а придется начинать договариваться», – считает Соскин.

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