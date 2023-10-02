Бывший советник Путина возжелал оккупации России

Анатолий Лапин.  
02.10.2023 15:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Либералы, Политика, Русофобия


Российскому народу для «излечения» нужно прожить под оккупацией в течение нескольких поколений.

Об этом в эфире видеоблога «Живой Гвоздь» заявил бежавший в США экс-советник президента России Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российскому народу для «излечения» нужно прожить под оккупацией в течение нескольких поколений. Об этом...

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Илларионов сравнил нынешний период в России с нацистским периодом в Германии.

«Если германский народ – цивилизованный, продвинутый, если для его воспитания и излечения потребовалось как минимум два поколения, почему российский народ, который не имел и не имеет такого глубокого цивилизационного фундамента, который имеет германский народ, почему в нашем случае потребуется меньше времени для того, чтобы вывести страну из этой ситуации», – заявил Илларионов.

Его поддержал ведущий, признанный иноагентом российский либерал Виталий Дымарский, подчеркнувший, что для этого Германии пришлось быть оккупированной.

«Вот, видите, мы уже постепенно приходим к некоторому формулированию списка необходимых действий. Там было 12 лет нацистского режима, а у нас получается длиннее. Тем не менее, уже складываются некоторые компоненты, необходимые для того, чтобы заняться оздоровлением наших сограждан, нашего общества, которое, как мы понимаем, не может быть простым, легким и быстрым. Но это не означает, что этого не надо делать», – добавил Илларионов.

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