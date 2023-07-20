Бывший советник Юлии Тимошенко: Атаки на Крым – суицид украинской элиты

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Украинская агрессия в отношении Крыма – это наиболее прямой и простой способ суицида для руководства бывшей советской республики и для нее в целом.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал киевский политический консультант, перебравшийся после Майдана в Крым Дмитрий Выдрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь, скорее, идет не о кризисе, а о крахе. Я очень люблю особенно в медиа работать с ассоциациями и внимательно смотрел за картинками происходящего во Франции, и там были интересные сюжеты, драматичные даже: трое демонстрантов с остервенеем и ненавистью пилят какую-то вышку, наверное, мобильной связи. Вышка падает и убивает всех троих, которые пилили. Когда-то мой хороший друг, бывший премьер-министр Крыма Аркадий Демиденко назвал Крым «балкон над раем». И у меня появилось ощущение, что появились суицидники на Украине, которые пилят балкон, под которым стоят. Поскольку нападение на Крым, агрессия против Крыма – это лучший, самый простой и самый быстрый способ суицида для всей украинской политической элиты», – подчеркнул Выдрин.

По его оценке, есть как минимум три уровня пересечения «красных линий» в отношении России, если вы хотите нарваться на неприятности.

«Первый способ – это политическое преодоление «красных линий», когда Украина декларировала себя как «не Россия». Это был первый шаг. А когда продекларировала «Украина –антироссия», это было преодоление первой политической «красной линии», первая попытка нарваться на неприятности. Второй способ – это преодоление этических «красных линий», когда начались гонения на Православие и Киево-Печерскую Лавру – это второй, очень серьёзный, брутальный способ нарваться на неприятности. А третье – это физиологический уровень, когда отменяешь инстинкт самосохранения. Реальный политик срощен своим телом со своей страной, он как бы воспринимает страну как единое с собой тело, и если он нарывается на суицид для страны, он понимает, что погибнет вместе со страной. А у меня такое ощущение, что нынешние украинские политические власти отделили своё тело от головы «профессора Доуэля» и считают, что страна пусть погибает, но во время гибели страны можно будет заработать некие бонусы, дивиденды, и они эти бонусы дивиденды потом смогут определить где-нибудь в Латинской Америке или там в Европе. Поэтому агрессия на Крым – это самый верный самый быстрый способ суицида, который может погубить страну, но эти политики, которые толкают страну к суициду, почему-то считают, что страна погибнет, а они выживут. Поэтому агрессию на Крым я рассматриваю как прямой, откровенный, явный способ суицида», – заключил эксперт.