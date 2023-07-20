Бывший советник Юлии Тимошенко: Давайте перенесём зерновую сделку в российский Севастополь

России нужно выступить с предложением продолжить поставку зерна беднейшим странам Африки, но из урожая, собранного на новых территориях РФ, который будет отправляться из порта Севастополя.

С таким предложением в эфире «Крым 24» выступил киевский политический консультант, перебравшийся после Майдана в Крым Дмитрий Выдрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы легко можем проверить наших партнёров, которые помыкали нас к этой сделке. Мы легко можем проверить искренность ООН, которая сегодня грозно говорит: «давайте пролонгируем и так далее». Сами наши руководители говорят, что сделка не прекращена – она заморожена или приостановлена. Может быть, это прозвучит несколько наивно, как от человека, который не в процессе, а наблюдает немножко со стороны, даже с дивана, но я бы сказал: «мы переносим сделку в Крым, например, в Севастополь», – предложил Выдрин.

По его оценке, в Севастополе есть зерновые терминалы, места для хранения зерна в нужном объеме, а само зерно в достаточном количестве есть на новых землях.

«У нас образовывается большой запас, излишек, и он будет у нас потому, что будет хороший урожай на новых территориях. Были вовремя внесены удобрения, переброшено громадное количество техники, поэтому, я думаю, будет убрано всё. И вот новые территории сейчас способны создать, на мой взгляд, громадный излишек зерна, и ещё качественнее, чем то зерно, что шло с Украины. «Так что, да, друзья, мы понимаем беспокойство и готовы ответить на это беспокойство тем, что мы переносим зерновой процесс в Крым, в Севастополь, и хотим координационный центр, который сейчас закрыли в Стамбуле, открыть в Севастополе. Приглашаем своих турецких партнёров, которые очень переживают за голодных детей Африки. Пожалуйста, с вас прохождение проливов, с нас – сопровождение военными судами для безопасности и траления от возможных мин, которые сорвались во время шторма». И главным в зерновой сделке теперь будет зерно. По моим подсчётам до 10 миллионов тонн, это большой объём», – указал Выдрин.

Он напомнил, что из Украины экспортировалось фуражное зерно, а в случае с новыми территориями речь будет идти о качественном высококлассном продовольствии, которое, пойдет тому, кому предназначено реально.

«Мы скажем, что мы готовы помогать Африке, по реальным ценам, реальным объёмом, с реальным сопровождением и доставкой. Вы же хотите помочь Африке? Мы помогаем Африке. И вот это будет очень хороший тест. Что было в сделке? Голод в Африке и голодные дети, либо какие-то там интриги, которые делались от самой ООН, хотя я не хочу никого подозревать, я бывал в ООН, доводилось. Проверим по всей цепочке, прозвоним и посмотрим, кто был искренний в желании справиться с реально наступающим голодом, а кто пытался использовать это для контрабанды оружия, для какие-то интриг, для политических карьер, для бесконечного множества вещей. Давайте проверим. Я впервые озвучиваю это предложение, посмотрим, какая будет реакция. Надеюсь, кто-то из ООН дослушает. Ну то, что слушают из бывшего зернового комитета в Стамбуле – это 100%», – заключил Выдрин.