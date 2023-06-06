Бывший советник Зеленского собирает российских артистов-предателей

Администрация украинского президента хочет консолидировать всех сбежавших за рубеж российских деятелей искусства, чтобы «распространять правду» и начать «контрнаступление против российской пропаганды».

Об этом «Голосу Америки» заявил бывший советник Владимира Зеленского Игорь Новиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это война за умы и сердца. Неправильно говорить, что это война между русскими и украинцами. Это война людей против монстров. И нам нужно убедиться, что мы сохраняем как можно больше людей, пусть и с российскими паспортами, потому что против нас борется государственная пропагандистская машина.

Я не думаю, что это война должна быть геноцидной с какой-либо стороны в отношении искусства. Сохранять свой язык, идентичность, культуру важно, но сохранение искусства не менее важно. В этом разница между нами и монстрами», – сказал Новиков.