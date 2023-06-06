Бывший советник Зеленского собирает российских артистов-предателей

Елена Острякова.  
06.06.2023 11:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 900
 
Дзен, Культура, Россия, Русофобия, Украина


Администрация украинского президента хочет консолидировать всех сбежавших за рубеж российских деятелей искусства, чтобы «распространять правду» и начать «контрнаступление против российской пропаганды».

Об этом «Голосу Америки» заявил бывший советник Владимира Зеленского Игорь Новиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация украинского президента хочет консолидировать всех сбежавших за рубеж российских деятелей искусства, чтобы «распространять...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Это война за умы и сердца. Неправильно говорить, что это война между русскими и украинцами. Это война людей против монстров. И нам нужно убедиться, что мы сохраняем как можно больше людей, пусть и с российскими паспортами, потому что против нас борется государственная пропагандистская машина.

Я не думаю, что это война должна быть геноцидной с какой-либо стороны в отношении искусства. Сохранять свой язык, идентичность, культуру важно, но сохранение искусства не менее важно. В этом разница между нами и монстрами», – сказал Новиков.

Консолидировать артистов-предателей киевскому режиму помогает рэпер Иван Алексеев, известный как «Нойз Эмси».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть