Бывший спонсор объявил «Правый сектор» и Яроша «одноразовым проектом»

21.12.2018, Киев, Максим Карпенко

«Правый сектор», как и его бывший лидер Дмитрий Ярош – это уже отработанный проект, который появился во время Майдана и сыграл свою роль.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил беглый олигарх, экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский.

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Он отрицал свой вклад в появление «Правого сектора», намекнув, что это проект представителей украинских спецслужб, которые в момент Майдана находились не во власти.

«Это же одноразовый был проект – «Правый сектор». А он (Ярош, – авт.) уже, по-моему, и не в «Правом секторе», его оттуда убрали. Ну такая организация как-то. Я не понимаю, откуда он взялся и как проявил себя на Майдане. Ну, точнее, я знаю, откуда он взялся, он с УНА-УНСО, там длинная история, «Белые молоты» какие-то. А потом появился «Правый сектор» вдруг, неожиданно. Причем, два месяца его на Майдане не было или не слышно было.

Может, спецслужбы какие-то, я думаю, украинские, не российские. Украинские какие-то спецслужбисты. Может быть, работники СБУ, которые в то время были не у власти», – намекнул Коломойский.

Напомним, ранее экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявлял, что дружил с Дмитрием Ярошем уже давно, еще до создания «Правого сектора».