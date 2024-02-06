Бывший топ-менеджер готов наконец сдать Украине тайны «Газпрома»

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Бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев, в 2022 году сбежавший на Украину и записавшийся в ВСУ, рассчитывает услужить новым хозяевам не только на поле боя, но и в гражданской сфере.

Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я достиг того, чего хотел. Я попал в вооруженные силы, получил контракт, принимал участие в боевых действиях. Но нужно двигаться дальше. Я нормально себя чувствую, но понимаю, что потенциал у меня намного больше. Сейчас есть одна история, в которой я скорее всего приму участие. Я надеюсь, что мое присутствие там даст Украине заметную победу в экономически-политическом смысле. Не могу пока про это говорить, чтобы это было эффективно», – сказал Волобуев.

Волобуев 16 лет работал в Газпроме, а 9 лет был начальником управления информации Департамента информационной политики Газпромапосле чего стал вице-президентом Газпромбанка. После начала СВО, 2 марта 2022 года Волобуев улетел на Украину и вступил в тамошнюю тероборону, потом служил в интернациональном легионе.

В августе 2023 года Волобуев был награжден боевой медалью «Золотой крест». Эта награда вручается сержантам ВСУ за успешное выполнение задач на поле боя». За какие именно заслуги украинское командование отметило Волобуева, бывший топ-менеджер российского банка умалчивает.