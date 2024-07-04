Бывший украинский лётчик: Возьмём Крым с Донбассом и без помощи США

Вадим Москаленко.  
04.07.2024 15:45
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Остановка поставок вооружений, которой угрожает кандидат в президенты США Дональд Трамп, не повлияет на планы Киева относительно Крыма и Донбасса, для ударов по которым вполне хватает британских и французских ракет.

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт, бывший летчик Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Остановка поставок вооружений, которой угрожает кандидат в президенты США Дональд Трамп, не повлияет на...

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«Раз [командующий ВВС Украины] Олещук поздравлял лётчиков (за удар по Крыму – ред.), лётчики могли нанести его авиационными средствами поражения на такую дальность – это либо «SCALP», либо «Storm Shadow». Поэтому, как бы там Трамп или его помощники ни хотели отдать Крым и Донбасс России, а именно это, скорее всего, есть в предложениях или, по крайней мере, в мыслях Трампа, не получится этого ну никак», – сказал Свитан.

Он добавил, что украинцы справятся и без США:

«У нас есть механизмы, как освободить и Крым, и Донбасс, пусть с определённым временем, но они есть. Причём, самое интересное, эти механизмы никак с американским оружием не связаны, потому что это британская и французская ракеты и наши самолёты», – хорохорился бывший лётчик.

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