Бывший украинский посол утверждает, что он невъездной в Белоруссию

01.08.2019, Москва, Елена Острякова

Бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный утверждает, что членам украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске необходимы дипломатические паспорта.

Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Левый Берег», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, например, невъездной в Беларусь – и то, что белорусы пропустили меня на заседание ТКГ – это только господу Богу и некоторым людям известно, которые это обеспечивали, сколько было приложено усилий», – сказал Бессмертный.

Ранее информация о запрете ему на въезд в Белоруссию не озвучивалась. Бессмертный пояснил, что боится ареста.

«Вот я вез чемодан, где был компьютер с информацией закрытого типа, документы на бумажных носителях для служебного пользования, техническое задание, тактика ведения переговорного процесса. На основе этих невинных документов, при желании, можно сделать такую «бомбу», что я потом домой не вернусь», – сказал он.

Бессмертный был послом в Белоруссии в 2010-2011 годах. Работал в политической подгруппе ТКГ в Минске в 2015-2016 годах, откуда вышел по собственному желанию. В начале июля нынешнего года вернулся туда на основании указа нового президента Украины Владимира Зеленского.