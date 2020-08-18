Бывший украинский вояка, махая пистолетом, устроил дебош в кабаке
Вечером 15 августа в один из николаевских баров ввалился нетрезвый экс-военнослужащий и начал вести себя неадекватно – устроил дебош, угрожая посетителям пистолетом.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На место происшествия немедленно прибыли полицейские, следственно-оперная группа Центрального отдела полиции и работники военной прокуратуры Николаевского гарнизона. 35-летнего хулигана, военнослужащего, следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и доставили в отдел полиции. Пистолет, по предварительным данным, стартовый, изъяли», – говорится в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное дело по статье, предусматривающей лишение свободы от трех до семи лет. В ближайшее время военнослужащему сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения.
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